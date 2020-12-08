إزالة 58 ألف م2 عشوائيات بجدة

أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة بنطاق 6 بلديات فرعية الأسبوع الماضي، عن إزالة أسوار ومبانٍ وحظائر ومخيمات مخالفة، على مساحة إجمالية تقدر بـ 58.400 متر مربع، وذلك ضمن الحدود الإشرافية لقطاع بلديات جنوب وشرق وشمال ووسط المحافظة، كما جرى ضبط 3 مواقع لحرق وصهر الرصاص بنطاق المليساء، بجانب تعقب الباعة الجائلين ومصادرة 800 كجم خضراوات وفواكه في حي الصفا.

وواصلت أمانة جدة حملات الرقابة الميدانية المشتركة، مع الجهات ذات العلاقة على الأنشطة المخالفة داخل الأحياء السكنية، مشددة على استمرار جهودها الرقابية لتطبيق الأنظمة والتعليمات، والحد من المخالفات البلدية وإزالة التعديات والظواهر السلبية بكل أشكالها، عبر جولات ميدانية داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.