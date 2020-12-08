المساحة والتنظيم شرطا استخراج الصك من وقف العين

المساحة والموقع
أكد أحد المشترين من وقف الملك عبدالعزيز في فترة سابقة، أن الوقف كان يسمح بتملك أراضيه وبيعها للمواطنين بسعر يبدأ من ريالين، ولا يتجاوز الـ6 ريالات بحسب المساحة والموقع، مشيراً إلى أن تاريخ شرائه بالموقع كان في عام 1408 وبسعر ريالين للمتر، بعدها بأعوام قليلة تم إيقاف البيع من قبل الوقف لمدة 25 عاماً تقريبا.
إصدار الصك
أوضح مستفيدون سابقون من تملك الأراضي، أن كثيرا من المواقع السكنية تنتظر فرصة الشراء وإصدار الصكوك وذلك من أجل الاستفادة من قروض الدعم والاستدامة السكنية والعمرانية في المواقع، التي نشأوا فيها منذ سنوات طويلة.
وأضافوا بأن الحصول على قطعة أرض في وقف العين العزيزية، يبدأ بإرسال أحد الفنيين من قبل مكتب هندسي لأخذ المساحات، التي يتم إرسالها للوقف لمعاينة الموقع بعدها تتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار الصك الشرعي.
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