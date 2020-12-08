بلدي أبها يناقش إغلاق الشوارع

عقد أمس الاجتماع التنسيقي بين مجلس بلدي أبها وممثلي أمانة منطقة عسير، لمناقشة قفل الشوارع للمناسبات، وديوانيات الأحياء، والمخيمات خارج المدينة. وجرت مناقشة المحاور الثلاثة، والاستماع إلى وجهات نظر المشاركين، وطرح عدة حلول وأفكار وآليات للتنظيم، ورأى المجتمعون تشكيل فريق عمل لإعداد تقرير نهائي في أقرب وقت.



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