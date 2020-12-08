التدريب المهني توقف شهادة مهارات تقنية المعلومات

أصدرت الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ‏تعميماً إلى جميع منشآت التدريب الأهلي‬، يفيد بإيقاف العمل على شهادة مهارات تقنية المعلومات CIT، وإيقاف تقديم دورات التهيئة الخاصة بها.

تسويق الشهادة

لفت مساعد مدير المحافظ المساعد لسياسات التدريب والجودة مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي المكلف عبد الرحمن بن عبد الهه المرواني في سياق التعميم إلى الانتهاء من رخصة المشغل لشعادة مهارات تقنية المعلومات CIT، وعدم التجديد لها، ونوه بضرورة وقف تسويق الشهادة وإيقاف تقديم دورات التهيئة الخاصة بها.

وتعد شهادة مهارات تقنية المعلومات، معياراً معتمداً محلياً من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كأول شهادة احترافية وطنية بديلة لشهادة كامبردج الدولية في مهارات تقنية المعلومات، ومعتمدة دولياً من هيئة المؤهلات الأسكتلندية «SQA»، وتثبت الشهادة أن الحاصل عليها مؤهل في مجال إتقان مهارات الحاسب الأساسية، ويتضمن البرنامج المعد للحصول على الشهادة، المفاهيم الأساسية في استخدامات الحاسب وتطبيقاته في مواقع العمل والتحصيل العلمي.

تسويق الشهادة

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في عام 1438 دعماً شهادة مهارات تقنية المعلومات «CIT»، إضافة إلى العديد من الشهادات التي يدعمها الصندوق، وذلك ضمن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية؛ بغرض زيادة تنافسية الكفاءات الوطنية من الجنسين في سوق العمل، وحرصاً على رفع مستوى المهارات المطلوبة في سوق العمل.

والشهادات الصادرة من SQA معتمدة في العديد من الجهات الحكومية والتعليمية، وقد تم اعتماد شهادة مهارات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ما هي الـ«CIT»

شهادة مهارات تقنية المعلومات

أول شهادة وطنية بديلة لشهادة كامبريدج

معتمدة دوليا من هيئة «SQA»

الحاصل عليها مؤهل في مهارات الحاسب الأساسية