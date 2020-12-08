إطلاق لُحمة وطن بشرورة



أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة شرورة، برنامج الأمن الفكري «لُحمة وطن2» بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد، بفرع الوزارة بمنطقة نجران، واشتمل على سلسلة من المحاضرات والكلمات لعدد من الدعاة، بمساجد وجوامع المحافظة والمراكز التابعة لها. وقال مدير جمعية الدعوة والإرشاد بشرورة الشيخ حمد الكربي، إن البرنامج تم توقيع اتفاقيته برعاية أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران، فيما أكد رئيس جامعة نجران، الدكتور فلاح السبيعي، أن الإنجاز الذي حققته الجامعات السعودية في هذا البرنامج معزز لقيم اللحمة الوطنية، وترسيخ الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف.

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