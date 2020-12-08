مشعل بن ماجد يكرم الفائزين بجائزة المراعي للإبداع العلمي

وأكد رئيس جامعة «كاوست» البروفيسور توني تشان، حرص الجامعة على تنمية شراكاتها مع المؤسسات والجهات الرائدة ومنها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التي تشرفت الجامعة معها بسجل حافل وممتد من التعاون البحثي.
وفي ختام الحفل سلم الأمير مشعل بن ماجد الجوائز للفائزين بالجائزة في دورتها التاسعة عشرة، حيث فاز بجائزة «العالم المتميز»، مناصفة بين كل من الدكتور محمد الداوودي، والدكتور عثمان محمد بكر من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، فيما حصل على جائزة العمل الإبداعي الدكتور عبدالرحمن بن محمد الحزيمي من جامعة الملك سعود.
وحصل على جائزة العمل الإبداعي لطلاب مرحلة الدكتوراه مناصفة بين كل من محمد يونس ديتا من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وإيمان بودليوه من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وفاز بجائزة العمل الإبداعي لطلاب مرحلة الماجستير عبدالله يوسف السلوم من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وفاز بجائزة الوحدة البحثية مركز التميز البحثي في مجال الطاقة المتجددة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
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