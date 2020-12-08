السعودية اليوم / لبنان تسجل 1032 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1032 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 93100، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1129 حالة بعد تسجيل 24 حالة وفاة.

// انتهى //

23:20ت م

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بيروت 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1032 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 139135 إصابةً.وأوضحت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 93100، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1129 حالة بعد تسجيل 24 حالة وفاة.// انتهى //23:20ت م0202

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