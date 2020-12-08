السعودية اليوم / فلسطين تسجل 19 حالة وفاة بفيروس كورونا



رام الله 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 19 حالة وفاة، و1595 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 76.6%، في حين جاءت نسبة الوفيات بـ 0.8% .

// انتهى //

21:26ت م

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رام الله 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 19 حالة وفاة، و1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و1429 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 76.6%، في حين جاءت نسبة الوفيات بـ 0.8% .// انتهى //21:26ت م0187

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