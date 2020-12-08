السعودية اليوم / المغرب تسجل 2900 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2900 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 6370، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 337 ألف و719.

// انتهى //

21:15ت م

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الرباط 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2900 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي إلى 384 ألف و088.وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 6370، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 337 ألف و719.// انتهى //21:15ت م0186

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