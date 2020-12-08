السعودية اليوم / مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يسدل الستار على أشواط ملواح الدوليين



الرياض 23 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 8 ديسمبر 2020م واس

أسدل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، اليوم، الستار على الأشواط التأهيلية للدوليين في مسابقة الملواح، التي انطلقت أمس، وسط حضور كبير من الصقارين الخليجيين، الذين حرصوا على التسجيل في أكبر بطولة من نوعها في العالم.

وشهدت أرض المهرجان في مَلْهِم شمال مدينة الرياض إقامة 10 أشواط تأهيلية، بدايتها كانت مع شوط خصص لفئة جير بيور فرخ للملاك، وكان المركز الأول من نصيب الصقر (OK) للصقار البحريني سلمان البلوشي،الذي تمكن من التأهل أمس بعدد من صقوره، وواصل اليوم تألقه، بعد أن قطع صقره مسافة الأربع مئة متر في 17 ثانية و 97 جزءاً من الثانية.

وخصص المهرجان شوطه الثاني للجير بيور قرناس ملاك، وفاز بالأول الصقر "سلطان" للصقار البحريني بدر بن عبدالوهاب الهاجري، بزمن 17 ثانية و 575 جزءاً من الثانية، فيما كان بطل الشوط الثالث للجير بيور محترفين (فرخ وقرناس) لفريق دبي، وقطع الصقر "دبي" السباق في 18 ثانية و 28 جزءاً من الثانية.

وفي الشوط الرابع، لفئة شاهين فرخ ملاك، عاد بدر الهاجري ليتصدر الشوط، بصقره "ميثاق"، محققاً زمنا قدره 18 ثانية و 737 جزءاً من الثانية، فيما حقق شقيقه أحمد بطولة الشوط الخامس، بصقره "دوريان"، الذي قطع السباق في 18 ثانية و 386 جزءاً من الثانية، وتمكن شقيقهما محمد من الفوز بالمركز الأول في الشوط السادس لشاهين فرخ محترفين، بصقره "جلمود" الذي قطع السباق في 19 ثانية و 361 جزءاً من الثانية.

أما الشوط السابع، فخصص لفئة شاهين قرناس محترفين، وفاز بالمركز الأول الصقار البحريني سعد بن عبدالله الرميحي، بصقره (S2) الذي قطع السباق في 18 ثانية و 385 جزءاً من الثانية، وكان الشوط الثامن لجير تبع فرخ للملاك من نصيب الصقار الكويتي أنس بن علام الكندري، بصقره "شماس"، الذي حقق الشوط في 18 ثانية و 781 جزءاً من الثانية.

كما حقق الصقار الكويتي أحمد بن محمد الشاهين بصقره "فايز" بطولة الشوط التاسع، المخصص للجير تبع قرناس ملاك، بزمن 18 ثانية و 257 جزءاً من الثانية، والشوط الأخير جير تبع محترفين (فرخ وقرناس) شهد سيطرة إماراتية للمراكز العشرة الأولى، حيث حقق المركزين الأول والثاني الفريق الإماراتي (F3-S) بزمن 17 ثانية و 803 أجزاء من الثانية.

يشار إلى أن نادي الصقور السعودي، الجهة المنظمة للمهرجان، يكرّم الفائزين الثلاثة في كل شوط، فيما يتأهل السبعة الأوائل بكل شوط إلى الأشواط النهائية (كأس الملك عبدالعزيز)، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.

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20:59ت م

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