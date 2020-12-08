العوامل المؤثرة على أسهم أمازون وسبب الاستثمار فيها

تعتبر أسهم أمازون من أشهر الأسهم التي يلجأ إليها المستثمرين لجني الكثير من الأرباح، وذلك يرجع إلى الشهرة الكبيرة التي تنالها شركة أمازون فبعد إن كانت عبارة عن متجر صغير مختص ببيع الكتب الإلكترونية استطاعت أن تصبح من أكبر تجار التجزئة الإلكترونية على مستوى العالم، كما استطاعت أن تحقق الكثير من الأرباح على مدار تاريخها .





أهم أسباب الاستثمار في amazon stock

تعتبر شركة أمازون من الشركات العملاقة التي يلجأ إليها المستثمرين ليقوموا بالتداول على أسهمها، وذلك يرجع إلى تخصصها في المجال الإلكتروني الاستهلاكي إلى جانب خدمات الحوسبة السحابية، كما تعتبر شركة أمازون من أكبر المتاجر الإلكترونية المتخصصة في مجال البيع بالتجزئة على الإنترنت، ونتيجة لذلك شهدت amazon stock ارتفاع كبير في هذه الفترة حيث ارتفع السهم بنسبة 5.3 % ليصل بذلك عند مستوى قياسي لم يصل له من قبل حيث بلغ 2883 دولار أمريكي للسهم، وينبغي الإشارة إلى أن أسهم أمازون شهدت في هذا العام ارتفاع بنسبة 20 % ويرجع ذلك إلى انتشار فيروس كورونا في العالم .





قيمة شركة أمازون

تعتبر شركة أمازون ثاني أكبر شركة عالمية بعد شركة Apple حيث تصل قيمة الشركة إلى أكثر من تريليون دولار أمريكي، لذلك يعتبر الاستثمار في هذه الشركة من أربح الاستثمارات التي يمكنك الدخول فيها .

كما تتميز هذه الشركة أيضًا أن شهرتها جعلت الجميع يتداول كل ما هو جديد عن اخبارها وأسعارها وشركاتها الجديدة، كما أن أسعارها تكون دائمًا قابلة للزيادة لذلك أي استثمار ستدخل فيه خاص بهذه الشركة سيكون مربح بكل تأكيد .





كيفية شراء أسهم شركة أمازون

يبحث عدد كبير من المستثمرين عن كيفية الاستثمار في أسهم أمازون والتي يرمز لها في ناسداك باسم AMZN ، وتتلخص طرق الاستثمار في الاتي :

يتم أولًا اختيار وسيط استثمار ولكن يجب أن يكون مرخص وموثوق حتى تضمن الحصول على أموالك والأرباح التي ستجنيها .

ثم بعد ذلك يتم فتح حساب استثمار .

بعدها يتم تحويل المبلغ الذي ستقوم باستثماره إلى الحساب الاستثماري الخاص بك .

ثم تقوم باختيار الأسهم التي ترغب في شرائها .

وأخيرًا قم بشراء الأسهم .





العوامل المؤثرة على سعر أسهم أمازون

هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على أسعار أسهم أمازون من حيث ارتفاع أو انخفاض قيمة السهم، وتتلخص هذه العوامل في الاتي :

المنافسة

تعتبر المنافسة من أشهر العوامل التي تؤثر على سعر أسهم شركة أمازون، وذلك لأن القطاع الخاص بالبيع بالتجزئة يضم عدد كبير من المتاجر المنافسة مثل Wal-Maet و Best Buy وغيرها من المتاجر الأخرى القوية، ومن الجدير بالذكر أنه بالرغم من استحواذ الشركة على حوالي 40% من السوق وخاصةً في عام 2019 إلا أن المتاجر الأخرى تقوم أيضًا بتقديم الكثير من العروض والخدمات التي تجذب بهم العملاء .





نمو الإيرادات المتباطئ

قامت شركة أمازون بتحقيق نمو قوي في إيرادات العام الماضي، ولكن هذا العام شهدت الإيرادات انخفاض طفيف جدًا، وذلك لأنه من الصعب أن تحافظ الشركة على نمو إيراداتها بسبب المنافسة بينها وبين المتاجر الأخرى على السعر سواء في مجال البيع بالتجزئة أو في المجال الخاص بخدمات الويب .





استهداف مجالات أخرى

تسعى شركة أمازون إلى التوسع بشكل كبير حيث أنها تعمل في هذه الفترة على إنشاء خدمة التوصيل الخاصة بها، كما أنها قامت بالسيطرة على متجر للأغذية العضوية، وتُفكر في هذه الفترة للدخول في المجال الخاص بالخدمات البنكية سواء للأفراد أو للقطاع الصحي .