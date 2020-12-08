المنصوري: الموافقة على إستراتيجية الطيران ستحفز تطوير صناعة النقل الجوي

2020-12-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالهادي المنصوري، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية قطاع الطيران بالمملكة.

وأكد المنصوري، في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، أن إستراتيجية الطيران ستشكل حافزًا لتطوير صناعة النقل الجوي وتبوؤ مكانة مهمة في مجالَي الشحن والخدمات الجوية ضمن رؤية المملكة 2030.

ووافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إستراتيجية قطاع الطيران.



