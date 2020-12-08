شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستمر الدراسة عن بعد خلال الفصل الثاني؟.. وزير التعليم يجيب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن استمرار الدراسة عن بعد في الفصل الدراسي الثاني سيتحدد خلال الأيام القادمة، من خلال لجنة مشتركة مع وزارة الصحة، مؤكداً جاهزية الوزارة لكلا السيناريوهين.

وأشار خلال لقاء مع قناة العربية، اليوم (الثلاثاء)، إلى أن ارتفاع متوسطات درجات طلاب المملكة فى «اختبارات التيمز» لجميع المؤشرات الأربعة الرئيسة مقارنةً مع ٢٠١٥؛ يعد منجزاً وطنياً.

وشدد آل الشيخ على أن الوزارة ستواصل التطوير بدعم القيادة الرشيدة، وجهود المعلمين والمعلمات.