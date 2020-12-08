فيديو مؤثر لمواطنين يلتقيان بعد غياب 50 عام

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أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة لقاء مواطنين تربطهما علاقة صداقة لأول مرة بعد 50 عامًا.
وبين الفيديو المتداول لحظة لقاء المواطن ويدعى جمعة بن رشيد الصبحي، صديقه نصار القايدي من ينبع النخل؛ حيث كانا يعملان معًا على سيارات الفورد القديمة،
و تأثر المواطنان الصديقان بعد اللقاء الأول؛ حيث أجهش أحدهم بالبكاء وذرف الدمع، فيما قبل الآخر رأس الثاني وأخبره أنه كان يبحث عنه.
Source slaati
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