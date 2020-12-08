︎ : .

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس (الإثنين)، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن الطائرة أُطلقت بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر “التحالف”: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.