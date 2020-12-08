فرحان الدوسري يخطف «بيرق المؤسس» في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تُوج فرحان بن محمد الدوسري، بـ«بيرق المؤسس» عن لون «المجاهيم» في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والتي تُعدّ الأولى له في تاريخ المنافسات على ذات الشوط، بعدما حصل على المركز الثالث في النسخة الأولى، والمركز الثاني في النسختين الثانية والثالثة.

‎وحصل على المركز الثاني محمد صالح العامري، وكان حامل اللقب في منافسات فئة «شلفا ولي العهد» لون «المجاهيم» في النسخة الماضية، في حين حقّقت فردياته هذه النسخة المراكز من الثاني إلى الرابع في شوط «جل المجاهيم».

وحلّ الشيخ ذياب سيف آل نهيان، في المركز الثالث، في أول دخول له لمنافسات هذا الشوط، بعد أن كان الثاني في شوط «سيف الملك» النسخة الماضية، بينما حصل على المركز الرابع سليمان عبدالله بن سليم، في أول مشاركة له بمنافسات الشوط.

وجاء سيف سعد الحمالي في المركز الخامس، واحتلّ نايف فرحان الدوسري المركز السادس، وفِي المركز السابع حل بندر محمد العتيبي، قبل شويمي ظافر الدوسري ثامنًا، وجاء بالمركز التاسع عماش هويشل الدوسري، وفي المركز العاشر طلال سليمان الغنيم.

وكثفت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في النسخة الخامسة الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال التأكيد والتشديد ومتابعة التزام الجميع بلبس الكمامة في جميع أماكن المهرجان بالإضافة للالتزام بالمعقمات والتباعد الاجتماعي.

ووضعت إدارة المهرجان رجال الأمن الصناعي، في جميع المداخل الخاصة بمنشآت المهرجان، بالإضافة للالتزام التام بلبس الكمامة في السيارة، منذُ دخول الزائر أو المشارك من البوابة الرئيسية وفي جميع المداخل الداخلية.

وألزمت الإدارة الجميع باتباع التعليمات حتّى في شارع الدهناء، وذلك بمشاركة رجال الأمن والجهات ذات العلاقة، إلى جانب الحرص على اتباع كلّ التعليمات التي أصدرتها اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا مع جميع الجهات الأمنية والصحية المشاركة.

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