بالفيديو.. وزير التعليم يعلق على الدراسة «عن بعد» في الفصل الدراسي الثاني

وعد بإعلان الموقف خلال أيام
قال وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، إنَّ طريقة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، لم يتم إلى الآن تحديدها (سواء كانت عن بُعْد أو غير ذلك)، مبديًا جاهزية الوزارة لكلا السيناريوهين على أن يتحدّد ذلك من خلال لجنة مشتركة مع وزارة الصحة والشركاء الآخرين وإعلان الموقف في الأيام القادمة.
وأضاف الوزير، خلال لقائه قناة «العربية»، إنَّ نتائج طلبة المملكة في اختبار TIMSS 2019 في الرياضيات والعلوم للصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، هي مؤشّر دولي يتم تقييم كفاءة التعليم بناء عليها وتقارن النظام التعليمي لدينا مع الأنظمة التعليمية الأخرى، وهي لها علاقات بمؤشّر رأس المال البشري لدى البنك الدولي؛ كونها تشير إلى تقدم مستوى النظام التعليمي وتحسّن العمليات به وتقدم مستوى تنمية القدرات البشرية في الدول.
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