«الجوازات السعودية» تنبه لشروط تجديد الإقامة للإناث

اشترطت إثبات عدم الزواج..
كشفت المديرية العامة للجوازات، عن شروط تجديد الإقامة للإناث والذكور، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عمر التابع لتجديد الإقامة يجب أن لا يزيد عن ٢١ سنة أو ٢٥ سنة وهل البنت ينطبق عليها نفس الشرط أو فقط يجب أن تكون غير متزوجة؟».
ورد الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: « التعليمات تلزم بإجراء نقل الخدمات للتابعين الذكور عند بلوغ سن الـ ٢٥ عامًا وفيما (يخص) الإناث يلزم وجود إثبات عدم زواج لتتمكن من تجديد هوية مقيم على والدها».
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