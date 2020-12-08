رئيس جامعة جازان: تقدم المملكة في اختبارات التيمز منجز وطني بكل المقاييس

وعبر القحطاني عن سعادته بالإنجازات المتتالية، التي تحققها وزارة التعليم، مؤكدا أن ذلك يعد نتيجة وثمرة للدعم السخي، الذي أولته القيادة للتعليم وتطويره، لتحقيق تطلعات وطموحات دوت الخليج، بما يعزز الاستثمار في أبنائه الذين هم عماد المستقبل ووقود الرؤية، منوها بالجهود الضخمة والعمل الدقيق والمتواصل، الذي يبذله معالي الوزير وفريق الوزارة، وبتفاني المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.
وبين رئيس جامعة جازان أن هذا المنجز التعليمي الكبير، هو منجز وطني بكل المقاييس، ويعكس القدرة على تغيير ثقافة المجتمع التعليمي وأولياء الأمور والطلاب، والقدرة على خلق تيار وموجة تطويرية فى مؤسسة ضخمة كوزارة التعليم، كما يجسد متانة العمل والإنجاز كفريق واحد وبتكاتف الجميع، مضيفا أن الرحلة لتغيير وتطوير التعليم لا تزال طويلة، وتحتاج لضبط الحوكمة على مختلف المستويات، ولتطوير كبير في المناهج، وبرامج إعداد المعلمين، والخطط والبرامج الدراسية المختلفة.
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