شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات مع رئيس المجلس الانتقالي في السودان والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والوفد المرافق له.

ونقل سموه في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، فيما حمل رئيس المجلس الانتقالي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وأمن واستقرار المنطقة، كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ومساعد وزير الدولة للشؤون الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.