شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم : كل السيناريوهات مطروحة للدراسة في الترم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه إلى الآن لم يحدد ما اذا كانت الدراسة في الترم الثاني ستستمر عن بعد أم لا بسبب ظروف جائحة كورونا وأضاف الوزير في تصريح لقناة العربية : نحن جاهزون لكل السيناريوهات وإن شاء الله يحدد ذلك من خلال تنسيق وترتيب ولجنة مشتركة مع وزارة الصحة وسيتم الإعلان عن ذلك قبل فتره كافية .

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