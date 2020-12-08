تحذير من رسالة جوال الغرفة المظلمة يسبب سرطان العين

2020-12-08

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

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نفى استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محسن الصالح، صحة الرسالة المتداولة عبر الواتس بأن النظر إلى الجوال لمدة نصف ساعة في غرفة مظلمة يوميًّا قبل الخلود إلى النوم يسبب “سرطان العين”، حيث لفتت الرسالة إلى أن ذلك يؤدي إلى ظهور بقع حمراء تغطي كامل العين؛ مما يسبب نوعًا نادرًا يدعى سرطان العين.

رسالة قديمة متداولة:

وقال الدكتور الصالح لـ”متابعات الخليج 365“: إن هذه الرسالة قديمة وقد تم تداولها بشكل واسع بين أفراد المجتمع، وعادت الآن في التداول من جديد، وكل ما جاء فيها لا أساس علمي له، وغير صحيح جملة وتفصيلًا.

يسبب الأرق الليلي:

وأضاف: لا يوجد في المنظور الطبي أن التعرض لأضواء الجوال أو الأجهزة الذكية ليلًا أو في الظلام يؤدي إلى سرطان العين، مبينًا أن دراسات طبية بينت أن استخدام الجوال قبل النوم قد يسبب الأرق؛ وذلك نتيجة الأضواء الصادرة منه، ولذلك ينصح عادة بعدم استخدام الأجهزة الذكية لفترات طويلة ومتواصلة بشكل عام لان ذلك قد يسبب جفاف العين، وننصح بأهمية إراحة العين كل نصف ساعة على الأكثر من استخدام الأجهزة الذكية أو الكمبيوتر أو حتى عند القراءة وذلك بإغماض العين لمدة دقيقة أو النظر إلى مسافات بعيدة.

قطرات لمواجهة الجفاف:

ونصح الدكتور الصالح بالحرص على رمش العين بشكل جيد للمحافظة على رطوبة العين، وفي حال الشعور بالوخزان أو الحكة البسيطة فلابد من استخدام قطرات الجفاف لمواجهة المشكلة، وأن استمرت الحكة بشكل أكبر فلابد من مراجعة الطبيب.

عدم تداول الرسائل:

ووجه الصالح رسالة إلى أفراد المجتمع بعدم تداول رسالة الواتساب التي تحمل معلومات مغلوطة وغير حقيقية، إذ إن ذلك يسبب إثارة البلبلة وزرع الخوف في نفوس الأفراد، وضرورة الرجوع إلى الأطباء لمعرفة حقيقة ما تتناوله الرسالة المتداولة.



