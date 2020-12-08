شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الباحة» يبحث 38 عقداً لمشاريع 2020 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بحث المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة في جلسته المنعقدة أمس برئاسة أحمد آل هادي إمكانية تهيئة إطلالات طريق الحُجيّر على غابة رغدان، واقترح توصيات لمعالجة تجمعات مياه الأمطار في عدد من النقاط وسط مدينة الباحة وفي القُرى.

وأقر وضع مصدات أسمنتية على طريق الوادي الشرقي في بني سار، كما اطلع المجلس على 38 عقدا لعمليات الأمانة للعام المالي 2020 وما تم إنجازه منها.

واستمع الأعضاء لتقارير اللجان المالية والخدمات والشراكات المجتمعية، ووجه المجلس أعضاءه بمتابعة مطالب المواطنين من خلال العرفاء للرفع باحتياجات كل قرية للأمانة واستيفاء المشاريع المعتمدة والجاري اعتمادها من إنارة وسفلتة ومصدات.