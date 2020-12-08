شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح شارع مغلق بـ«نميص» أبها والان مع التفاصيل
وتضمن توجيه الدكتور الحميدي، إزالة جميع المعوقات التي تمنع افتتاح الشارع، موجهًا الجهة المختصة بسرعة سفلتة الطريق.
من جهة ثانية، اجتمع أمين منطقة عسير بمكتبه في الأمانة، بأصحاب مصانع البلك والخرسانة، بحضور مدير عام الرخص والرقابة، ووكيل الاستثمار، ومدير عام المساحة، ومدير عام التخطيط العمراني، ومديرة مركز رجال وسيدات الأعمال.
وأوضح الدكتور الحميدي أن العمل القادم سيكون تصحيح الإجراءات النظامية والتراخيص وآلية التنظيم ومعالجة التشوهات البصرية، مشيرًا إلى أن الأمانة تسعى إلى مناقشة وإزالة العقبات التي تواجه هذا القطاع وإيجاد بيئة مناسبة وتهئيتها بالخدمات اللازمة، مؤكداً أهمية تطوير هذا القطاع في جوانب عديدة.
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