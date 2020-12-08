شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة: تدشين مشاريع للسلامة المرورية بـ83 مليونا والان مع التفاصيل
وأوضح مدير فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي أن المشاريع تتضمن تركيب وتحديث أجهزة السلامة المرورية، وتعديل وتحسين التقاطعات السطحية، وتعديل وتحسين طرق الربط الخطرة على محاور منطقة الباحة الرئيسة، مشيراً إلى أن أمير المنطقة سيطلّع على تنفيذ الحواجز الواقية على الشوارع والمنحنيات الموجبة لتأمين سلامتها المرورية، وتوظيف تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق، ومشروع إنارة التقاطعات بالطاقه الشمسية.
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