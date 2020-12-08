شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس الأوروغواي الشرقية في وفاة الرئيس السابق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس لويس لاكالي بو رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية السابق.

وقال خادم الحرمين: «تلقينا نبأ وفاة الرئيس تاباريه فاسكس رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية السابق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس لويس لاكالي بو رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية السابق.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس تاباريه فاسكس رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية السابق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة وألا تروا أي سوء».