شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 193 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 193 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 246 حالة تعافٍ إضافية، 12 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 359115 حالة، من بينها 3712 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 573 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 349414 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5989حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.