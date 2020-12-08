شكرا لقرائتكم خبر استمرار تراجع حالات الإصابة خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 246 حالة، و12وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 359,115 حالة، من بينها 3,712 حالة نشطة، منها 573 حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة أن نسبة حالات التعافي ارتفعت إلى 97.30%، مشيرة إلى أنه أجري 44,601 فحص مخبري جديد.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كونهما وسيلتين مهمتين للوقاية من الفيروس، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937.

إجمالي الحالات 359,115

النشطة 3,712

المتعافون 349,414

الوفيات 5,989