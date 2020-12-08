شكرا لقرائتكم خبر لجنة شورية تستعرض معوقات أداء وزارة الخارجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتمت لجنة الشؤون الخارجية - إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى، دراسة ما تضمنه تقرير وزارة الخارجية للعام المالي، فيما يتعلق بأدائها خلال فترة التقرير، وأبرز إنجازاتها والتحديات التي تواجه التقرير لعرض ما لدى الوزارة، بجانب أهم المعوقات والتحديات التي تواجه الوزارة في قيامها بالمهام المناطة بها.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته في مقر المجلس بالرياض برئاسة رئيس اللجنة، عساف أبواثنين، بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لدراسة ومناقشة عدد من الموضوعات ضمن جدول أعمالها، تمهيدا لرفعها للمجلس، ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الخارجية الذي قدمته اللجنة في جلسة سابقة.

من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية عضو مجلس الشورى عساف أبواثنين، عقب الاجتماع، أن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى تعد الحاضن الأول لعملية بلورة الدراسات والتقارير المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها من المجلس، كما أنها أولى مراحل صناعة القرار بالمجلس بشأن ما يحال إلى اللجان المتخصصة من موضوعات تتعلق بتقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية ومشاريع الأنظمة والمقترحات، تفعيلا لدوري المجلس الرقابي والتنظيمي.

وأبان أبواثنين أن اللجان المتخصصة ومنها لجنة الشؤون الخارجية تقدم ما لديها في شكل تقارير تتضمن ملاحظاتها، وأبرز ما توصلت إليه بعد الدراسة من توصيات، بهدف الإسهام في رفع الأداء وفق آليات تحقق من خلالها مبدأ التعاون مع الأجهزة الحكومية لمعرفة ما حققته وما تم في الفترة الزمنية لتقارير الأداء.

وعما لدى لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية، أوضح أبواثنين أن اللجنة انتهت من إعداد وجهة نظرها بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير، وما تضمنه من توصيات اللجنة، حيث جاء ذلك بعد منح المجلس اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرح أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع مرئياتها وتوصياتها أمام المجلس لاتخاذ القرار اللازم بعد التصويت في إحدى الجلسات القادمة.

يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية إحدى اللجان المتخصصة في المجلس، وتدرس حسب اختصاصها التقرير السنوي لأداء وزارة الخارجية، وتناقش مذكرات التفاهم ذات الاختصاص الخارجي، تجسيدا للدورين الرقابي والتشريعي اللذين يقوم بهما مجلس الشورى.