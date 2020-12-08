شكرا لقرائتكم خبر 1.2 مليار إجمالي الاستعلام عبر منصة «أبشر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي الاستعلامات الكلي من خلال منصة «أبشر» 1.2 مليار، بمعدل استعلام سنوي 120 مليون خدمة استعلامية، وعدد عمليات كلي 300 مليون عملية تفاعلية، بينما معدل الخدمات التفاعلية السنوي 30 مليون خدمة تفاعلية.

وأفادت وزارة الداخلية عن إحصاءات منصة «أبشر» عبر منصاتها الثلاث، «أبشر أفراد» و»أبشر أعمال» و»أبشر حكومة»، التي تنوعت بين عمليات استعلامية وإجرائية، دون الحاجة إلى زيارة المستفيد الجهة مقدمة الخدمة.

من جهة أخرى تشارك الداخلية للعام السادس على التوالي في أسبوع جيتكس 2020 في دبي، وتعد منصة «أبشر» أحد أبرز المحاور الستة المشاركة، فهي من أولى المنصات في بناء الحكومة الالكترونية في المملكة. وكان للوزارة السبق في إعادة هندسة الإجراءات لخدماتها المقدمة يدويا وتحويلها إلى خدمات الكترونية، أعطت الثقة للعملاء بالخدمات الحكومية الالكترونية والبدء بالتحول الرقمي.

وتهدف الوزارة إلى الانتقال من مفهوم الحكومة الالكترونية إلى مفهوم الحكومة الذكية، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتستمر منصة «أبشر» في الريادة في التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

كما تهدف من خلال منصة «أبشر» إلى أتمته الخدمات الحكومية ورفع مستوى أمن المعلومات وجودة الحياة، لتستمر رحلة المنصة نحو «حلول تقنية لوطن آمن».

عن خدمات منصة «أبشر»