شكرا لقرائتكم خبر المدير التنفيذي لمجمع الخلود: خدمة المجتمع واجب إنساني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف الدكتور القثمي أن مجمع الخلود الطبي يحتوي على جميع التخصصات الطبية ويتميز بتقديم أرقى الخدمات تحت إشراف نخبة من الأطباء الأكفاء وبأسعار منافسة تراعي ظروف جميع فئات المجتمع المكي، وذلك انطلاقا من مبدأ خدمة المجتمع واجب إنساني تعلي مملكة الإنسانية من قيمته، مبينا أن شعارهم منذ افتتاح المجمع (نرعاكم بأكفأ خبرات وأحدث تكنولوجيا).وحول الأجهزة الجديدة التي تم استجلابها للمجمع بين الدكتور عاصم أن المجمع حصل على أحدث الأجهزة مثل جهاز أشعة ديسكا لكشف هشاشة العظام، وجهاز المامو جرام – لفحص الثدي، وجهاز ليزر التجميل النسائي، وجهاز الليبو للتخسيس، وأشعة بانوراما للأسنان، وأشعة إيكو لتخطيط القلب والألترا ساوند (السونار رباعي الأبعاد)، وجهاز البلازما والزووم لتبييض الأسنان.
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