المملكة ثاني أعلى دولة بمجموعة العشرين في تحسن اختبارات التيمز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر إعلان نتائج طلبة المملكة في دراسة الاتجاهات الدولية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم TIMSS 2019 التي نفذتها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع وزارة التعليم في أبريل 2019، تقدما ملحوظا في جميع المؤشرات الأربعة الأساسية مقارنة بنتائج دورة 2015، حيث يعد هذا التقدم الذي حققته المملكة من بين أعلى الدول بين دورتين متتاليتين، وثاني أعلى دولة بمجموعة العشرين في تحسن النتائج.

وبينت نتائج الدراسة - التي نظمتها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل (IEA)، بمشاركة 64 دولة- تقدم المملكة في الصف الثاني المتوسط في مجالي العلوم والرياضيات.

وأشارت نتائج المملكة في الدراسة إلى الأثر الكبير لبرامج الطفولة المبكرة، حيث تفوق الطلبة الذين درسوا في برامج الطفولة المبكرة في جميع مجالات الاختبار، أما فيما يتعلق بمؤشر التنمر للصف الرابع الابتدائي، فقد انخفض، حيث أفاد 17% من الطلبة بتعرضهم للتنمر بشكل أسبوعي في دورة 2019، فيما أفاد 26% من طلبة الصف الرابع الابتدائي بتعرضهم للتنمر بشكل أسبوعي في دورة 2015.

وأكدت وزارة التعليم استمرارها في دعم السياسات والمشروعات والبرامج التي ستسهم في تحقيق المزيد من النجاحات للتحسن مستقبلا في الاختبارات الدولية، من خلال تغيير الخطط الدراسية لزيادة عدد حصص العلوم والرياضيات، والاستمرار في عمليات تطوير المناهج، والمعارف والمهارات للطلبة في القراءة والكتابة، وزيادة نسبة الالتحاق برياض الأطفال، وتطوير برامج إعداد المعلمين، والتطوير المهني، إلى جانب تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع لتطوير بيئة المتعلمين خارج المدرسة لخفض مستويات التنمر، ودعم الاستقرار الأسري بين الطلبة، والتحفيز على القراءة.

وأشارت الوزارة إلى أن التنسيق والعمل المشترك مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، والاستعدادات التي سبقت موعد الاختبار بأقل من 100 يوم، أسهمت في تحسين نتائج المملكة في الاختبار، مشيدة بالجهود الكبيرة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في تحقيق هذا التقدم في النتائج، واستشعارهم للمسؤولية الوطنية للرفع من مستوى نتائج المملكة في المؤشرات الدولية، ورأس المال البشري في مؤشرات الصندوق الدولي. كما أكدت على أن التحسن الذي تحقق في 2019 محفز لنتائج أفضل مستقبلا لمواكبة الطموحات، والإمكانات المتاحة للتعليم.

حول نتائج تقدم المملكة في الاختبار:

يعد هذا التقدم من بين أعلى الدول خلال دورتين متتاليتين

ثاني أعلى دولة من مجموعة العشرين في تحسن النتائج

- تقدم طلاب الثاني المتوسط:

35 درجة في مجال العلوم - 26 درجة في مجال الرياضيات

حصول طلاب الرابع الابتدائي على:

402 درجة في العلوم - 398 درجة في الرياضيات

تفوُّق الطلبة الدارسين في برنامج الطفولة المبكرة بجميع مجالات الاختبار

10 % انخفاض معدل التنمر لطلاب الرابع الابتدائي