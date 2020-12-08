ضبط 4 مخالفين سرقوا مواشي بـ360 ألف ريال

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وأفاد مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، في بيان أمس بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على أربعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية، تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو على حظائر المواشي، والاعتداء على العمالة فيها، وسرقة 184 رأسا من الأغنام، تقدر قيمتها بـ 360,000 ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض على 4 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر، تورطوا في جرائم سطو على حظائر المواشي، والاعتداء على العمالة فيها.وأفاد مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، في بيان أمس بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على أربعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية، تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو على حظائر المواشي، والاعتداء على العمالة فيها، وسرقة 184 رأسا من الأغنام، تقدر قيمتها بـ 360,000 ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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