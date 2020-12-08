شركة تطوير المباني تنتهي من تصميم صالات رياضية للطالبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تعمل وزارة التعليم جاهدة على تطوير دور المدارس في محيطها المجتمعي وربطها بالأسر وأولياء الأمور، حققت شركة تطوير للمباني TBC عددا من المنجزات على صعيد مبادرتي أندية الحي الترفيهية التعليمية، وتعزيز المشاركة الرياضية للطالبات التي أطلقتها الوزارة تحت مظلة رؤية المملكة 2030م. وتعمل وزارة التعليم جاهدة على تعزيز فرص الطالبات في المشاركة الرياضية، مواكبة لأهداف الرؤية الوطنية. وأبرز ما أنجزته شركة تطوير للمباني TBC على صعيد مبادرة أندية الحي الترفيهية التعليمية؛ إعداد دراسة متكاملة لجدوى مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل أندية الحي الترفيهية التعليمية. وأبرز ما أنجزته شركة تطوير للمباني TBC على صعيد مبادرة أندية الحي الترفيهية التعليمية؛ إعداد دراسة متكاملة لجدوى مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل أندية الحي الترفيهية التعليمية. منجزات مبادرة تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات: • جمع وتحليل بيانات 3442 مدرسة • الرفع البصري لـ733 مدرسة • تحديد 500 موقع منها تم رفعها مساحيا • الانتهاء من تصميم 6 نماذج للصالات الرياضية • تطبيقها على 500 موقع • تجهيز مستندات الطرح لهذه المواقع منجزات مبادرة أندية الحي الترفيهية التعليمية: إعداد دراسة متكاملة لجدوى مشاركة القطاع الخاص

إعداد النماذج التصميمية والهندسية للملاعب العشبية

تنفيذ 49 ملعبا عشبيا

في 46 ناديا ترفيهيا في مناطق عدة بالمملكة

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