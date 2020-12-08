شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يرعى اللقاء الافتراضي السنوي الرابع لأندية «نزاهة» اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل اليوم فعاليات اللقاء الافتراضي السنوي الرابع لمنسوبي أندية (نزاهة) بالمؤسسات التعليمية في المملكة 1442هـ، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار (المشاريع والمبادرات في رؤية المملكة 2030)، الذي تستضيفه جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وأكد نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لحماية النزاهة الدكتور بندر أبا الخيل على أن الفعاليات تهدف إلى إبراز مواهب الطلبة وتحفيزهم في تعزيز قيم النزاهة في المؤسسات التعليمية، ونشر مبادئ الشفافية والمساءلة.

وتتضمن فعاليات اللقاء جولة افتراضية على المعرض الفني لتعزيز قيم النزاهة، واستعراض أنشطة وبرامج أندية (نزاهة) في المؤسسات التعليمية، إضافة إلى عرض مشهد توعوي تقدمه جامعة الملك عبدالعزيز، كما سيشهد اللقاء تكريم أندية (نزاهة) في مؤسسات التعليم الأكثر نشاطا للعامين 1441-1442هـ.

يذكر أن مبادرة أندية (نزاهة) تأتي إيمانا من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأهمية نشر الوعي بمخاطر الفساد في المؤسسات التعليمية، وتحفيز الطلبة عبر الممارسات الإيجابية لقيم الشفافية والنزاهة.

اللقاء يشتمل على: