، شاهد.. مزادات الحائر بالرياض.. مواطنون يشكون: عمالة مخالفة تهيمن! ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
تساءل عدد من المواطنين عن نظامية البيع والشراء في مزادات تشليح الحائر بالرياض، مطالبين الجهات المختصة بالوقوف على الموقع وتنظيم البيع والشراء فيه أسوة بالمزادات الأخرى المعتمدة والمصرح لها ببيع السيارات.
وفي شكوى تلقتها "الخليج 365" قال كلٌّ من: سعيد خالد، ومحمد ناصر، وعبدالله العتيبي: تعتبر مزادات الحائر من المزادات العشوائية المخالفة التي تحتاج إلى تنظيم أكثر صرامة، فضلًا عما تسبّبه من أضرار بيئية، ويتم فيها بيع للسيارات بشكل عشوائي، ويقف خلف بعض المبيعات لتلك السيارات عمالة مخالفة هدفهم الكسب المادي بعيدًا عن تطبيق الإجراءات المتبعة في مثل هذا، من شهادات ضريبية وسجلات ونحوهما، إلى جانب العشوائية التي تسيطر على المكان.
وأضافوا: يجتمع في هذا المكان مجموعة من العمالة المخالفة التي تعمل لحسابها الخاص؛ حيث يتم بيع السيارات بدون دفع أي رسوم والتهرب من الضريبة.
وطالب المواطنون في شكواهم بضرورة تدخل الجهات المعنية للوقوف على المكان، وإعادة النظر في تلك المبيعات التي تتم بشكل أسبوعي على شكل مزادات يصحبها اكتظاظ في الحركة المرورية؛ مما يؤدي إلى إغلاق الطريق العام، فضلًا عن خلوّ المكان من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.
تشليح الحائر الرياض
08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442 08:12 PM
طالبوا الجهات المختصة بالوقوف على الموقع وتنظيم البيع والشراءشاهد.. مزادات الحائر بالرياض.. مواطنون يشكون: عمالة مخالفة تهيمن!
تساءل عدد من المواطنين عن نظامية البيع والشراء في مزادات تشليح الحائر بالرياض، مطالبين الجهات المختصة بالوقوف على الموقع وتنظيم البيع والشراء فيه أسوة بالمزادات الأخرى المعتمدة والمصرح لها ببيع السيارات.
وفي شكوى تلقتها "الخليج 365" قال كلٌّ من: سعيد خالد، ومحمد ناصر، وعبدالله العتيبي: تعتبر مزادات الحائر من المزادات العشوائية المخالفة التي تحتاج إلى تنظيم أكثر صرامة، فضلًا عما تسبّبه من أضرار بيئية، ويتم فيها بيع للسيارات بشكل عشوائي، ويقف خلف بعض المبيعات لتلك السيارات عمالة مخالفة هدفهم الكسب المادي بعيدًا عن تطبيق الإجراءات المتبعة في مثل هذا، من شهادات ضريبية وسجلات ونحوهما، إلى جانب العشوائية التي تسيطر على المكان.
وأضافوا: يجتمع في هذا المكان مجموعة من العمالة المخالفة التي تعمل لحسابها الخاص؛ حيث يتم بيع السيارات بدون دفع أي رسوم والتهرب من الضريبة.
وطالب المواطنون في شكواهم بضرورة تدخل الجهات المعنية للوقوف على المكان، وإعادة النظر في تلك المبيعات التي تتم بشكل أسبوعي على شكل مزادات يصحبها اكتظاظ في الحركة المرورية؛ مما يؤدي إلى إغلاق الطريق العام، فضلًا عن خلوّ المكان من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.
، شاهد.. مزادات الحائر بالرياض.. مواطنون يشكون: عمالة مخالفة تهيمن! ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مزادات الحائر بالرياض.. مواطنون يشكون: عمالة مخالفة تهيمن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.