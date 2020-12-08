- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
اعتمدت جامعة طيبة بمنطقة المدينة المنورة، آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442 في كافة فروع الجامعة بالمدينة المنورة والمحافظات عن بعد لكافة البرامج التعليمية (الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم).
وقالت الجامعة: إنه حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات بجامعة طيبة تعتمد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ في كافة فروع الجامعة بالمدينة المنورة والمحافظات عن بُعد لكافة البرامج التعليمية، ويستثنى من ذلك المقررات العملية والتدريبية، والتي تشترط حضور الطلاب والطالبات.جامعة طيبة المدينة المنورة
08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442 08:01 PM
يُستثنى من ذلك المقررات العملية والتدريبية المشترطة حضور الطلاب والطالبات"جامعة طيبة" تعتمد آلية الاختبارات النهائية للفصل الأول بكافة فروعها.. تعرف عليها
اعتمدت جامعة طيبة بمنطقة المدينة المنورة، آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442 في كافة فروع الجامعة بالمدينة المنورة والمحافظات عن بعد لكافة البرامج التعليمية (الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم).
وقالت الجامعة: إنه حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات بجامعة طيبة تعتمد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ في كافة فروع الجامعة بالمدينة المنورة والمحافظات عن بُعد لكافة البرامج التعليمية، ويستثنى من ذلك المقررات العملية والتدريبية، والتي تشترط حضور الطلاب والطالبات.
، "جامعة طيبة" تعتمد آلية الاختبارات النهائية للفصل الأول بكافة فروعها.. تعرف عليها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "جامعة طيبة" تعتمد آلية الاختبارات النهائية للفصل الأول بكافة فروعها.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.