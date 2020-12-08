«الحصيني» يتوقع حالات مناخية بالسعودية.. ويحدد موعدها

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أن تشهد المملكة عدة حالات جوية من الأسبوع القادم.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، «إننا مقبلون على عدة حالات جوية من الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن تمتد إلى معظم مناطق المملكة، متوقعًا عدة منخفضات جوية ومدد رطوبي، والمزيد من الأمطار».

إلى ذلك توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن طقس غدٍ الأربعاء، طقسًا مستقرًّا على معظم مناطق المملكة في حين تكون سماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال وشرق المملكة.

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