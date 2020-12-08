خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الأوروجواي في وفاة «تاباريه»

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس «لويس لاكالي بو» رئيس جمهورية الأوروجواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية السابق.

وقال الملك: «تلقينا نبأ وفاة الرئيس تاباريه فاسكس رئيس جمهورية الأوروجواي الشرقية السابق، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد عن أحرّ التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث الأمير محمد سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الأوروجواي الشرقية، قال فيها: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس تاباريه فاسكس رئيس جمهورية الأوروجواي الشرقية السابق، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة وألا تروا أي سوء».