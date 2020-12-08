«حساب المواطن»: يمكن للأم المهجورة إضافة تابعين بشروط

أكد برنامج حساب المواطن، أنَّ الأم المتزوجة المهجورة، بإمكانها إضافة تابعين لها، وذلك بعد استفسار إحدى المستفيدات قائلة: «أنا مسجلة كتابع لدى المستفيد الرئيسي لكن لست متواجدة مع، وعايشه مع والدتي بالعلم أنها مسجلة في الضمان الاجتماعي كمهجورة وليس مطلقة وينزل لها حساب المواطن هل يحق لي التسجيل كتابع لديها كحالة استثنائية؟».

ورد حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن عبر موقع «تويتر» موضحًا: «في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم متزوجة «مهجورة» بإمكانها إضافة التابعين في حسابها ولا يتطلب من المهجورة رفع مستندات في البوابة الالكترونية».

وأضاف: «لكن يجب إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي للمستفيد الرئيسي والتابعين».

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