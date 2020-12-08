قوات برية سعودية- أمريكية تبدأ مناورات «مخالب الصقر 2»

تعزز التعاون العسكري بين البلدين..

انطلقت مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 (2020)، بين القوات البرية الملكية السعودية وبمشاركة القوات الأمريكية الصديقة بالمنطقة الشمالية الغربية. كما واصلت اليوم مناورات التمرين التي تأتي امتدادًا للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية تهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية. اقرأ أيضا: بالفيديو.. «التحالف» يواصل دعم وزارة الدفاع اليمنية بالأسلحة والذخيرة

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