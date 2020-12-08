بالصور.. خسف أرضي بالخفجي.. والدفاع المدني يباشر الموقف

بالتنسيق مع الجهات المسؤولة..

باشر فريق الدفاع المدني خسفًا أرضيًا وقع بالخفجي، وذلك باتخاذ احتياطات السلامة المناسبة لمثل هذه الحالات. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ «مدني الخفجي» باشر بلاغًا عن خسف أرضي غرب «قصير الطيار» وتم اتخاذ كافة احتياطات السلامة اللازمة بالموقع بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. ويحدث الخسف ألرضي علميًا بسبب فتحات على سطح الأرض والتي يكون لها امتداد داخلها؛ بفعل طبيعة أرضها الجيرية القابلة للذوبان، كما يحدث الخسف بسبب تعرض الحجر الجيري وصخور الكربونات للتآكل بواسطة المياه الجوفية الحمضية، مما يؤدّي إلى فراغات في الأرض تنهار بشكل متسارع فجائي أو بشكل بطيء متدرج، مُخلفة حفرة كبيرة العمق. اقرأ أيضا: الدفاع المدني يجدد «نصيحة هامة» بشأن الحالة المطرية

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