وزير التعليم: لم نحدد بعد آلية الدراسة في الفصل الثاني



قال وزير التعليم، حمد آل الشيخ، إن الوزارة لم تحدد بعد آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، ولكنهم جاهزون لجميع السيناريوهات. وأضاف «آل الشيخ»، في حديث تليفزيوني مع قناة «العربية» قبل قليل، أن قرار آلية الدراسة سيحدد قريبا، وذلك بعد انتهاء اجتماع لجنة مكونة من وزارتي التعليم والصحة، لدراسة كل الجوانب المتعلقة بالعودة إلى المدارس في ظل استمرار جائحة فيروس « كورونا ».

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