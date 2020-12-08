تعاون بين الموارد البشرية وجامعة جدة والأمانة

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، أمس، توقيع مذكرات تعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة جدة، وأمانة محافظة جدة.

العمل التطوعي

نصت المذكرة الأولى التي وقعها نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ماجد الغانمي، ورئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، على تعاون الجانبين في نشر مفهوم منصة العمل التطوعي وتقديم ساعات تطوعية من قبل الكادر التعليمي في المجالات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاستفادة من الخريجين المتميزين في تقديم أعمال تطوعية بفروع التنمية بالمنطقة، إضافة لتقديم دراسات أكاديمية تساعد في تنمية المنطقة.

منافذ بيع

تعزز المذكرة الثانية التي وقعها نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع أمين محافظة جدة صالح التركي، جوانب التعاون في منح الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي منافذ بيع في مواقع متفرقة من مدينة جدة.

خطط مستقبلية

استقبل الأمير خالد الفيصل، أمس، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة. واستمع إلى شرح عن نبذة عن أعمال الوزارة في المنطقة والمحافظات التابعة لها، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها.