السعودية اليوم/ جامعة الملك فيصل تشهدنمواً في نشر الأبحاث العلمية في مجلات عالمية



الأحساء 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

زاد عدد الأوراق العلمية المنشورة لجامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء خلال شهر نوفمبر الماضي، في مجلات عالمية مصنفة في شبكة المعرفة (ISI) بمعدل 188% عما تم نشره في 2018م، وبمعدل 77% في عام 2019م.

وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن الجامعة شهدت في السنوات الأخيرة نموًّا ملحوظًا في نشر الأبحاث العلمية وفقا للتصنيف ISI و Scopus نظراً لما توليه من اهتمام ودعم كبيرين للقطاع البحثي.

وأشار إلى أن الجامعة ساهمت بنشر 49 بحثًا في مواجهة جائحة فيروس

وأضاف الدكتور العوهلي أن هذا الإنجاز يأتي إسهامًا من الجامعة في تنمية ثقافة إنتاج بحوث علمية نوعية وعصرية، تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي، وتعمل على تطوير منظومة بحثية محفزة على الابتكار والإبداع تؤصل لإنتاج بحثي يعزز الاقتصاد المعرفي، وتوطين التقنيات البحثية الحديثة، وبما يستجيب لتطلعات القيادة الرشيدة، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

// انتهى //

19:33ت م

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الأحساء 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسزاد عدد الأوراق العلمية المنشورة لجامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء خلال شهر نوفمبر الماضي، في مجلات عالمية مصنفة في شبكة المعرفة (ISI) بمعدل 188% عما تم نشره في 2018م، وبمعدل 77% في عام 2019م.وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن الجامعة شهدت في السنوات الأخيرة نموًّا ملحوظًا في نشر الأبحاث العلمية وفقا للتصنيف ISI و Scopus نظراً لما توليه من اهتمام ودعم كبيرين للقطاع البحثي.وأشار إلى أن الجامعة ساهمت بنشر 49 بحثًا في مواجهة جائحة فيروس كورونا ، لتكون ضمن أبرز المشاركين فيما تحقق من إنجاز وطني، بحصول المملكة العربية السعودية على المركز الأول عربيًا والسابع عشر عالمياً في الإنتاج البحثي العلمي المتعلق بالجائحة، مهنئاً القيادة الرشيدة، بهذا الإنجاز الذي يأتي امتدادا لإنجازات الوطن في مواجهة الجائحة، واستثمار تحدياتها، وشاهدًا على ما يحظى به قطاع التعليم العالي من رعاية واهتمام، وإيمان بدوره العلمي والبحثي.وأضاف الدكتور العوهلي أن هذا الإنجاز يأتي إسهامًا من الجامعة في تنمية ثقافة إنتاج بحوث علمية نوعية وعصرية، تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي، وتعمل على تطوير منظومة بحثية محفزة على الابتكار والإبداع تؤصل لإنتاج بحثي يعزز الاقتصاد المعرفي، وتوطين التقنيات البحثية الحديثة، وبما يستجيب لتطلعات القيادة الرشيدة، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.// انتهى //19:33ت م0170

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