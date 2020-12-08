السعودية اليوم / الأردن تسجل 3062 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3062 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع ألى 197058 حالة بعد تسجيل 5025 حالة إضافية، كما سجلت 46 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 3162 حالة.

// انتهى //

18:52ت م

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عمّان 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3062 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 247131 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع ألى 197058 حالة بعد تسجيل 5025 حالة إضافية، كما سجلت 46 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 3162 حالة.// انتهى //18:52ت م0158

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