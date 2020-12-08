السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية السابق



الرياض 23 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 8 ديسمبر 2020م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس لويس لاكالي بو رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية السابق.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس تاباريه فاسكس رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية السابق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة وألا تروا أي سوء".

// انتهى //

18:03ت م

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