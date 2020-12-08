السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية السابق



الرياض 23 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 8 ديسمبر 2020م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس لويس لاكالي بو رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية السابق.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة الرئيس تاباريه فاسكس رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية السابق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

// انتهى //

18:03ت م

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