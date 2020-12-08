السعودية اليوم/ سمو أمير الجوف يطلق غدًا " فريق متكاتفون التطوعي" التابع لمكافحة المخدرات



سكاكا 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

يطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، غداً " فريق متكاتفون التطوعي " التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الجوف ، والذي وجه سموه بتأسيسه .

وتهدف فكرة تأسيس الفريق لتعزيز الحصانة الذاتية لدى أفراد المجتمع من آفة المخدرات وأضرارها من خلال تنفيذ المبادرات التطوعية التوعوية من أجل المساهمة في الحد من هذه الظاهرة ، وتفعيل الدور الوقائي لأفراد الأسرة ليكونوا قادرين على حماية أبنائهم من المخدرات ، وإلى سد احتياجات أسر المقبوض عليهم في قضايا المخدرات لاحتوائهم، كما أن رسالة الفريق تهدف لتكوين مجتمع يتكاتف أفراده لحماية أنفسهم من آفة المخدرات مما يعزز من ترابطه ويسهم في نمائه ويحافظ على أمنه واستقراره .

//انتهى//

17:57ت م

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