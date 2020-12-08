شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البرية السعودية ونظيرتها الأمريكية تطلقان مناورات مخالب الصقر 2 والان مع التفاصيل

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 أطلقت القوات البرية السعودية بمشاركة القوات الأمريكية مناورات التمرين المشترك (مخالب الصقر 2 / 2020) بالمنطقة الشمالية الغربية للمملكة.

تأتي المناورات امتدادا للتمارين المشتركة بين القوات البرية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية وتهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

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